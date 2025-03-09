В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Завершился проходивший в Баку Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Trend, последний день женщины вели борьбу за первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне-махи и перекладине.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине.

Накануне Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.

По итогам соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Отметим, что в турнире выступали гимнасты из 19 стран.