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В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 9 марта 2025 17:44 (UTC +04:00)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/- Завершился проходивший в Баку Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Trend, последний день женщины вели борьбу за первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне-махи и перекладине.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине.

Накануне Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.
По итогам соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Отметим, что в турнире выступали гимнасты из 19 стран.

В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
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