В Лачинском аэропорту была организована ярмарка вакансий для трудоустройства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лачине прошла ярмарка вакансий, организованная совместно ЗАО Azerbaijan Airlines и Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, данная инициатива была реализована в рамках программы Великое возвращение с целью предоставления возможностей трудоустройства уроженцам Лачина, в Международном аэропорту Лачина, который начнёт свою деятельность в 2025 году, а также на поддержку их профессионального развития в сфере воздушного транспорта.

В рамках ярмарки было представлено более 110 вакансий по направлениям электро- и светотехнического обеспечения полетов, связи, эксплуатации аэропортов, авиационной безопасности, эксплуатации и ремонта технологического оборудования.

Около 100 жителей Лачина подали заявки на трудоустройство на ярмарке вакансий. В ходе мероприятия участникам была предоставлена ​​подробная информация об условиях работы в аэропорту и требованиях к вакансиям.

Все поступившие заявки будут оперативно рассмотрены, а подходящие кандидаты приглашены на собеседование. Успешно прошедшие отбор, будут трудоустроены на соответствующие должности в Международном аэропорту Лачина.

Отметим, что Международный аэропорт Лачина внесёт значительный вклад не только в развитие транспортной инфраструктуры, но и в социально-экономическое возрождение региона. Новый аэропорт будет способствовать росту занятости, расширению транспортных и логистических возможностей, а также развитию туризма.

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