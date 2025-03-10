Армения демонстрирует деструктивную позицию в вопросе выяснения судеб пропавших без вести лиц - глава СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 10 марта начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрин Бомбергер.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности, передает Trend.

Стороны положительно оценили проведенную после встречи, состоявшейся в апреле 2022 года, совместную работу по поиску наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении.

Али Нагиев подробно рассказал о неотложных мерах, предпринимаемых в рамках выполнения поручений, поставленных перед Комиссией Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который уделяет постоянное внимание вопросу поиска пропавших без вести соотечественников. А.Нагиев также сообщил о работах по выявлению мест захоронения лиц, пропавших без вести в результате карабахского конфликта, по эксгумации и идентификации найденных останков. Начальник Службы добавил, что Армения не выражает намерения сотрудничать в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести лиц, до сих пор занимая деструктивную позицию.

Говоря о подготовленном оценочной миссией Международной комиссии и представленном азербайджанской стороне отчете, который охватывает возможности поиска пропавших без вести лиц, он выразил благодарность за поддержку, оказанную данной организацией работе Государственной комиссии.

Катрин Бомбергер коснулась важности данного документа, подготовленного Международной комиссией, отметив, что в рамках взаимодействия с Государственной комиссией проделана важная работа и совместными усилиями будет внесен значительный вклад в дальнейшее развитие связей двух структур.

На встрече также широко обсуждались другие вопросы, представляющие общий интерес, связанные со скорейшим выяснением судьбы пропавших без вести лиц.