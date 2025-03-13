В Азербайджане внесены изменения в правила конкурса в сфере регулярных перевозок автотранспортом

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно решению, формуляр будет считаться документом, заполняемым в электронном виде в информационной системе Азербайджанского агентства наземного транспорта, подведомственного министерству цифрового развития и транспорта, отражающим информацию о пассажирах в нерегулярных пассажирских перевозках.

Нерегулярные пассажирские перевозки (за исключением пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси) оформляются через формуляр. Форма формуляра утверждается Кабинетом министров. Осуществление нерегулярных пассажирских перевозок без заполнения формуляра не допускается.

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