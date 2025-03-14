В кварталах Abad в Баку проходят торжества в преддверии праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Праздник Новруз традиционно широко отмечается во всех уголках Азербайджана, в том числе в Баку. В связи с этим во всех районах столицы организуются праздничные торжества и концертные программы, отличающиеся своей массовостью.

Как сообщает в пятницу Trend, торжества по случаю праздника Новруз прошли в кварталах, расположенных в Низаминском и Насиминском районах столицы, созданных в рамках проекта "Наш двор" ("Bizim həyət") по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Жители кварталов, старейшины, члены семей шехидов и ветераны с большой радостью приняли участие в торжестве по случаю праздника Новруз. В ходе торжества звучали песни в исполнении певцов, канатоходцы демонстрировали свои умения, а главные персонажи Новруза – Кёса, Кечал и Бахар гызы – развлекали собравшихся и танцевали с ними вокруг праздничного костра.

Отметим, что за последние годы в столице было создано и сдано в пользование горожан около 400 благоустроенных дворов. В преддверии Новруза благоустроенные кварталы были украшены, накрыты столы с сямяни и сладостями, создана праздничная атмосфера.

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