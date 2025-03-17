Зарплаты работников Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение "Об утверждении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, "Размер месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики, а также окладов военнослужащих по воинскому званию" утвержден в новой редакции.

Данное решение действует с 1 января 2025 года.

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