В Азербайджане состоялось заседание Страновой координационной комиссии по борьбе с туберкулезом

БАКУ /Trend/ - 17 марта состоялось внеочередное заседание Страновой координационной комиссии по борьбе с туберкулезом (СККБТ) на тему «Работа, проделанная в сфере борьбы с туберкулезом в Азербайджане: достижения, проблемы и перспективы на будущее».

Как сообщили Trend в минздраве, в мероприятии приняли участие руководство министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального фонда, неправительственных организаций, местные и международные эксперты.

Выступивший на заседании со вступительной речью министр здравоохранения, председатель Страновой координационной комиссии Теймур Мусаев подчеркнул, что борьба с туберкулезом является глобальной проблемой. Теймур Мусаев сообщил, что закон Азербайджанской Республики «О борьбе с туберкулезом» был принят в 2000 году. Также было отмечено, что в 2023 году по приглашению министерства здравоохранения ведущими международными экспертами была проведена оценка мер, принимаемых в Азербайджане по борьбе с туберкулезом.

Подчеркнув важность мероприятия, министр здравоохранения отметил, что на встрече будут обсуждаться принимаемые в стране меры по борьбе с туберкулезом, достигнутые успехи и пути решения существующих проблем. Кроме того, по итогам заседания будут определены дальнейшие шаги с учетом глобальных и региональных вызовов.

В своих выступлениях председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов подчеркнули важность профилактических мер против туберкулеза, борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом, раннего выявления инфекции и современных методов лечения, повышения осведомленности среди групп риска, применения мирового опыта в Азербайджане.

На внеочередном заседании Страновой координационной комиссии были заслушаны доклады директора Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения Ирады Ахундовой на тему «Текущая ситуация с туберкулезом в Азербайджане», директора Центра легочных заболеваний TƏBİB Нахмата Рахманова - «Работа, проделанная TƏBİB в области борьбы с туберкулезом», регионального менеджера по туберкулезу Европейского регионального бюро ВОЗ Аскара Едильбаева на тему «Текущая ситуация в Европейском регионе ВОЗ в области борьбы с туберкулезом», а также отчет международного эксперта ВОЗ в области политики и реформ здравоохранения Акакия Зоидзе об оценке мероприятий по борьбе с туберкулезом в Азербайджане.

По итогам мероприятия были приняты соответствующие рекомендации и определен дальнейший план действий. В частности, принято решение, что управление и совершенствование Национальной программы по борьбе с туберкулезом (НПТ) будет осуществляться министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. В то же время рекомендовано провести оценку существующих механизмов управления и координации борьбы с туберкулезом в Азербайджане, включая координацию с другими ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в борьбе с туберкулезом.

На встрече была предоставлена важная информация о достижениях и проблемах в общесистемном масштабе при оказании помощи больным туберкулезом. В то же время рассматривалась возможность улучшения координации и интеграции служб борьбы с туберкулезом с системой первичной медико-санитарной помощи. Определены стратегические приоритеты министерства здравоохранения по усилению мер борьбы с туберкулезом и улучшению здоровья населения.

Подведя итоги заседания, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов отметил, что высказанные на мероприятии идеи и предложения внесут свой вклад в будущую деятельность по борьбе с туберкулезом.

Следует отметить, что планируется создать Механизм многосекторального сотрудничества и подотчетности по борьбе с туберкулезом. Так, Механизм сотрудничества и подотчетности призван подготовить Национальный стратегический план по ликвидации туберкулеза на 2026–2030 годы и оперативный план на 2026–2027 годы для содействия реализации целей и контрольных показателей, установленных в Декларации Заседания высокого уровня ООН по ликвидации туберкулеза к 2030 году. В документе также отражены такие вопросы, как обеспечение единой координационной основы межструктурной деятельности в секторе здравоохранения и за его пределами по противодействию туберкулезу до и после принятия Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом на 2026–2030 годы, а также законодательное определение роли Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения как координирующего органа Национальной программы по борьбе с туберкулезом (НПБТ).

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