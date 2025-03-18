Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Действующий в Магдебурге, Германия, боксерский клуб "Одлар Юрду" установил рекорд.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что боксерский клуб "Одлар Юрду" впервые был представлен на соревнованиях высокого уровня 4 участниками, каждый из которых поднялся на пьедестал почета.

На Федеральном первенстве по боксу еще два боксера клуба - Зие Равеш и Юсифи Рохулла завоевали серебряные медали на соревнованиях среди взрослых в весовой категории до 60 кг.

Как сообщалось, на прошлой неделе 13-летний Дмитро Туркулес и 15-летняя Блеорен Халили завоевали золотые медали, победив всех своих соперников на турнире.

Руководитель клуба, профессиональный боксер Азад Азизов оценил эти результаты как большое достижение для развития и будущих успехов клуба. Он отметил, что одержанные победы являются большим вкладом как в продвижение Азербайджана, так и в участие спортсменов-юниоров в рейтинговых соревнованиях.

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