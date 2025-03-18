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Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)

Общество Материалы 18 марта 2025 18:06 (UTC +04:00)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Действующий в Магдебурге, Германия, боксерский клуб "Одлар Юрду" установил рекорд.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что боксерский клуб "Одлар Юрду" впервые был представлен на соревнованиях высокого уровня 4 участниками, каждый из которых поднялся на пьедестал почета.

На Федеральном первенстве по боксу еще два боксера клуба - Зие Равеш и Юсифи Рохулла завоевали серебряные медали на соревнованиях среди взрослых в весовой категории до 60 кг.

Как сообщалось, на прошлой неделе 13-летний Дмитро Туркулес и 15-летняя Блеорен Халили завоевали золотые медали, победив всех своих соперников на турнире.

Руководитель клуба, профессиональный боксер Азад Азизов оценил эти результаты как большое достижение для развития и будущих успехов клуба. Он отметил, что одержанные победы являются большим вкладом как в продвижение Азербайджана, так и в участие спортсменов-юниоров в рейтинговых соревнованиях.

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Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
Блестящая победа от боксерского клуба "Одлар Юрду" (ФОТО)
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