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Женщина, находившаяся в международном розыске, экстрадирована из Азербайджана в Казахстан

Общество Материалы 19 марта 2025 21:56 (UTC +04:00)
Женщина, находившаяся в международном розыске, экстрадирована из Азербайджана в Казахстан
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об экстрадиции гражданки Казахстана Анастасии Витальевны Трофимовой.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что в январе текущего года в Азербайджане была задержана А.В. Трофимова, обвиняемая в организации и проведении азартных игр на территории Казахстана и объявленная в международный розыск, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. принято решение об экстрадиции обвиняемой. В сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана она была передана уполномоченному органу Республики Казахстан.

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