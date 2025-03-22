NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

БАКУ /Trend/ - NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT” с целью поддержки ветеранов и семей шехидов.

В рамках сотрудничества в 2025 году была оказана социальная поддержка 671 ветерану и семьям шехидов в виде финансирования медицинских услуг и обучения за счет части средств, выделенных Фонду “YAŞAT” со стороны NEQSOL Holding.

Другая часть средств, выделенных холдингом, будет использована в течение этого года в рамках реализации специальных социальных проектов, среди которых Летний лагерь "YAŞAT" для детей шехидов, Летняя школа, "Школьные принадлежности" и другие специальные проекты.

"Ответственность перед обществом и поддержка социальных инициатив – важная часть нашей корпоративной культуры. Мы рады продолжать сотрудничество с Фондом ‘YAŞAT’, направляя ресурсы на реализацию значимых проектов и работ в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки", - отметил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding.

"NEQSOL Holding продолжит свои усилия в этом направлении, внеся вклад в развитие общества и поддержание социальных ценностей", - добавил Юсиф Джаббаров.

Начиная с 2021 года и с учетом текущей используемой суммы, по решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” общую сумму в размере 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз и месяца Рамазан.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.