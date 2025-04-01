Аудиовизуальный совет Азербайджана применил санкции к одному из телеканалов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании обсуждался вопрос соответствия высказываний ведущей в эфире одной из программ на телеканале "Kanal S" 28 марта требованиям законодательства.

По итогам обсуждений было вынесено общее заключение о нарушении в программе требований статьи 14.1.4 закона Азербайджанской Республики «О медиа», принято соответствующее решение о приостановлении вещания телевизионного канала "Kanal S" на 24 часа с 06:00 4 апреля 2025 года до 06:00 5 апреля 2025 года. Также руководству ООО "Kanal S" было предписано обеспечение деятельности в соответствии с законом "О медиа".

Следует отметить, что Аудиовизуальный совет в рамках полномочий, предоставленных ему законом «О медиа», осуществляет меры по обеспечению соблюдения законодательства в сфере теле- и радиовещания, а также обеспечению свободы медиа. В случае нарушения требований данного закона к тому или иному вещателю могут быть применены предусмотренные законом административные меры.

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