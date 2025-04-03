Фоторепортаж из парка отдыха в селе Гасанриз

АГДЕРЕ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются масштабные работы по благоустройству, строительству, реконструкции и озеленению.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, недавно сданный в пользование парк в селе Гасанриз Агдеринского района стал местом отдыха жителей, вернувшихся в родной край.

Для эффективной организации досуга жителей села на территории проведены масштабные работы по благоустройству. В парке высажены различные виды вечнозеленых деревьев, цветы. Проложена оросительная линия для ухода за зелеными насаждениями. Здесь созданы все условия для отдыха жителей, эффективного проведения досуга детей и молодежи.

Отметим, что в селе Гасанриз Агдеринского района отремонтированы 92 дома. В два этапа сюда вернулись 50 семей. Для переселения в село было зарегистрировано 360 человек, процесс переселения будет продолжаться поэтапно.

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