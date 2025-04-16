Youtube-канал VMedia отвечает Всемирному совету церквей (World Council of Churches)

БАКУ /Trend/ - Youtube-канал VMedia в своем очередном видео https://www.youtube.com/live/XNc0H3lWT-8&feature=youtu.be обращается к Всемирному совету церквей (World Council of Churches) - крупнейшей международной экуменической организации, членами которой значатся 352 христианские церкви из более чем 100 стран. Всемирный совет церквей решил высказаться в защиту бывших руководителей оккупационного режима, созданного Арменией в азербайджанском Карабахе, суд над которыми в данный момент проходит в Баку. Так, эта христианская организация, говоря о сепаратистах, рассуждает о «международном гуманитарном праве и о нарушениях прав человека».

Канал VMedia на это отвечает замечанием об ответственности за преступления - единой для всех. «Если обвиняемые – армяне, а преступление совершено на территории Азербайджана, это ещё не дает им индульгенции и не дает оснований именовать обвиняемых в суде «заложниками», «пленниками» и «незаконно удерживаемыми лицами».

В фильме особо подчеркивается, что во время одной из ракетных атак по Гяндже, которыми руководили сепаратисты, под удар попало христианское культовое сооружение - храм Александра Невского. Также именно эти персоны, ныне находящиеся на скамье подсудимых, руководили оккупационным режимом в Карабахе, когда там христианские церкви - албанские и русские православные - намеренно выдавались за «армянские». Перечисляются и другие преступления - беспрецедентный урбицид на оккупированных азербайджанских землях, разрушение и осквернение мечетей, русской православной церкви, минный террор…

При этом VMedia добавляет что, хотя суд над сепаратистами продолжается уже довольно долго, ни разу не было сделано ни одной попытки оспорить обвинения и доказательства по существу. Наблюдается только истерика со стороны различных, пусть даже и именитых, «защитников».