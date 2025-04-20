В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 53 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу центра, экзамены прошли в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском и Бинагадинском районах города Баку, Сумгайыте (I часть), Абшероне (I часть), Гяндже (II часть), Мингячевире, Дашкесане, Шамкире (I часть), Гедабеке, Габале, Огузе, Лянкяране (II часть), Джалилабаде (I часть), Масаллы (I часть), Гёйчае, Уджаре, Шамахе, Гобустане, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе (I часть), Губе (Часть I), Физули, Бейлагане, Зангилане и Джебраиле.

В целом в экзаменах ожидалось участие 53 649 учащихся.

По предварительной информации, 1 человек был отстранен от экзамена в связи с обнаружением у него мобильного телефона и 1 человек с обнаружением «умных» часов, будет проведено расследование.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, требует времени, ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 5 недель.