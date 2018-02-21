Посольство Азербайджана в Чехии и Торговая палата подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Чехии и Азербайджано-Европейская торговая палата (в Чехии) подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в среду в сообщении посольства.

Меморандум будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией, поощрению контактов между деловыми кругами обеих стран, а также пропаганде Азербайджана в Чехии.

В сообщении отмечается, что продолжается успешное сотрудничество посольства и Азербайджано-Европейской торговой палаты (в Чехии). Как результат сотрудничества, в посольстве Азербайджана в Чехии между Гянджинским автомобильным заводом и чешской компанией "Татра" был подписан меморандум о производстве грузовых автомобилей данной компании. Также запланировано в течение текущего года проведение различных мероприятий Азербайджано-Европейской торговой палаты (в Чехии) и посольства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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