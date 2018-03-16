Главное таможенное управление Баку завтра будет работать в обычном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что 20-26 марта являются нерабочим днем, 17 марта Главное таможенное управление Баку будет работать в обычном режиме, говорится в пятницу в сообщении Государственного таможенного комитета.

Если будет подтверждено осуществление предварительной оплаты за товары, импорт которых ожидается в нерабочие дни, и есть вероятность, что они испортятся в течение этих дней, в течение нерабочих дней указанные товары в соответствии с процедурой свободного оборота будут допущены к таможенному оформлению.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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