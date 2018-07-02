Азербайджан и Латвия увеличат международные автоперевозки

2 июля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двусторонние перевозки между Азербайджаном и Латвией и «разрешения» для транзитного проезда будут увеличены в 2019 году еще на 20 процентов.

Договоренность об этом была достигнута на очередном заседании азербайджано-латвийской совместной комиссии в сфере международных автомобильных связей между двумя странами, говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

На встрече азербайджанской делегацией руководил глава Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов, латвийской делегацией - директор департамента автомобильного транспорта министерства связи Таливалдис Вечтиранс.

Гасанов рассказал о крупномасштабных проектах, осуществляемых в последние годы в Азербайджане, азербайджано-латвийских двусторонних связях, новшествах в дорожно-транспортной структуре, реализуемых региональных проектах.

В свою очередь Вечтиранс проинформировал о законах, принятых в последнее время в сфере международных автоперевозок, применении новой системы дорожных налогов, применении цифровых тахографов, регистрирующих режим работы и отдыха водителей транспортных средств.

В заключение заседания был подписан протокол.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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