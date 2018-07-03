В Азербайджане снизилось количество официально безработных

3 июля 2018 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества официально безработных.

Об этом во вторник на мероприятии на тему «Активная политика рынка труда по поощрению занятости молодежи» сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

По его словам, согласно информации за 1 июня этого года, количество экономически активного населения составило 5,1 миллиона человек, 4,9 миллиона из них составили лица, занятые в экономике.

Мусаев сказал, что по состоянию на 1 июня количество лиц, которые получили официальный статус безработных, составило 36,7 тысячи человек. 36,7 процента из них – женщины.

Размер пособия по безработице и страховых выплат по безработице составляет 347,4 маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном может вырасти в разы - посол (Эксклюзив)
Экономика 23 июня 07:03
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном может вырасти в разы - посол (Эксклюзив)
Экономика 13 июня 18:37
В Азербайджане будет изменен порядок регистрации безработных
Общество 17 апреля 16:57
В Азербайджане предложено расширить охват плательщиков упрощенного налога
Бизнес 13 февраля 11:40
Кабмин Азербайджана утвердил коллективное соглашение по социально-трудовым отношениям
Общество 10 февраля 02:53
В Конфедерации предпринимателей Азербайджана произошли кадровые изменения
Бизнес 25 сентября 2017 10:16
В Азербайджане предлагается создать ассоциацию IT-компаний
ИКТ 30 июня 2017 15:26
Госкомимущества и Конфедерация предпринимателей Азербайджана будут сотрудничать в сфере приватизации
Бизнес 15 февраля 2017 12:16
Экс-глава Ассоциации страховщиков назначен генсеком Конфедерации предпринимателей Азербайджана
Бизнес 23 января 2017 17:54
Бизнесу Азербайджана станет проще экспортировать плодоовощную продукцию (ФОТО)
Бизнес 16 августа 2016 14:50
В Азербайджане утверждено коллективное соглашение по социально-трудовым отношениям
Бизнес 21 апреля 2016 09:46
В Иране 110 тысяч безработных с ученой степенью
Политика 27 ноября 2015 21:55
За 12 лет в Азербайджане создано 1,5 млн рабочих мест
Бизнес 27 октября 2015 11:03
В Италии открывается представительство Конфедерации предпринимателей Азербайджана
Бизнес 9 октября 2014 16:41
Азербайджанские банки обсудят вопросы поддержки реального сектора
Бизнес 17 июля 2014 18:27
Азербайджан и Турция создадут Евразийский сельскохозяйственный совет
Бизнес 17 апреля 2014 15:57
ОЧЭС и Международный конгресс предпринимателей подписали в Баку соглашение о сотрудничестве
Бизнес 20 февраля 2014 14:01
Азербайджан активизирует работу в сфере дефицита квалифицированных кадров
Бизнес 11 февраля 2014 13:09