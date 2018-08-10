В Азербайджане пройдет конференция Всемирной таможенной организации (ФОТО)

10 августа 2018 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственной таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехдиев встретился с делегацией компании BP во главе с региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гарри Джонсом, говорится в пятницу в сообщении комитета.

Мехдиев сказал, что реформы в таможенных органах, проводимые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, не только обеспечивают экономическую безопасность страны, но и вносят вклад в улучшение предпринимательской среды и развитие бизнес-среды.

Глава комитета также рассказал об эффективном диалоге с субъектами предпринимательства, обеспечении прозрачности, упрощении таможенных процедур и постепенном совершенствовании законодательной базы.

Мехдиев также отметил, что сегодня таможенный контроль на всех пограничных таможенных пунктах осуществляется с помощью самого современного оборудования и что азербайджанская таможня достигла очень больших успехов в сфере информационных технологий.

Председатель комитета подробно рассказал о новых проектах, реализуемых в этом направлении, и непосредственно ознакомил гостей с этими новшествами. По его словам, международные организации, развитые страны высоко оценивают различные проекты, реализуемые Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Мехдиев сказал, что в Азербайджане 12-14 июня 2019 года пройдут конференция и выставка высоких технологий в области ИКТ Всемирной таможенной организации, и выразил надежду, что компания BP также примет участие в этом мероприятии.

Гарри Джонс поблагодарил председателя Государственного таможенного комитета за теплый прием и сказал, что компания BP провела очень важную работу по получению первой нефти после подписания "Контракта века", успешной реализации проектов в этом направлении. Джонс высоко оценил сотрудничество с Государственным таможенным комитетом. Региональный президент BP рассказал об исключительной роли таможенных органов в исполнении крупномасштабных проектов, осуществляемых компанией, и отметил высокий уровень сотрудничества с таможенной системой.

Джонс отметил, что достигнутые азербайджанской таможней успехи, в особенности в сфере информационных технологий произвели на него хорошее впечатление.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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