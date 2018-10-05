Вина марки «Мейсари» повысят экспортный потенциал Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, проводимым по развитию виноградарства - одной из древних и традиционных сфер экономики Азербайджана, выращиванию более урожайных сортов винограда, улучшению качества винодельческой продукции сегодня сфера виноделия вступила в новую фазу развития.

Виноградарский и винодельческий комплекс ООО «Ширван шараблары», открывшегося при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева 25 августа, нацелен на то, чтобы вернуть былую славу этой сфере, внести вклад в развитие винодельческого туризма, занять достойное место на зарубежных рынках.

Впервые в стране, на специализирующимся в производстве органического вина предприятии, применяющем передовые технологии на всех этапах - от высаживания виноградных саженцев до поставки потребителю готового вина, проводящим интенсивную работу по сертификации ISO 22000, признанной ЕС как органический, ежегодно планируется производить 1,4 миллиона литров вина (1,866 миллион бутылок).

Естественные климатические условия села Мейсари Шамахинского района, объем годовых осадков, показатели температуры, а также результаты анализов образцов почвы, взятых с различных мест территории, и проведенных в различных лабораториях Франции, подтверждают, что здесь имеется возможность выращивать высококачественные и урожайные сорта винограда. На этапах отбора, высаживания, агротехнического ухаживания за саженцами согласно местным условиям, сбора и переработки винограда проводятся постоянные консультации со специалистами, специализирующимися в виноградарской сфере Франции. Все это факторы, обуславливающие производство легко конкурирующей на рынках высококачественной винодельческой продукции.

Отметим, что результаты тестов по качеству и безопасности образцов белого сухого вина «Садаф», красных сухих вин «Марджан» и «Мехмери-премиум» марки «Мейсери», проведенных в тестовой лаборатории Института продовольственной безопасности, подтвердили их соответствие требованиям мировым и азербайджанским стандартам.

В проведении тестов лаборатория Агентства использовала сертифицированный материал французской компании BİPEA, и все результаты подтвердились согласно этому эталону. Работы, проводимые по применению современных технологий в сфере производства органического вина, соответствию показателей качества и безопасности продукции требованиям местных и международных стандартов, международной сертификации предприятия, создает для ООО «Ширван шараблары» возможность за короткое время завоевать авторитет на мировых рынках своей конкурентоспособной продукцией.

Напомним, что 25 августа 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шамаху приняли участие в открытии виноградарского и винодельческого комплекса ООО «Ширван шараблары».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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