Азербайджанская продукция демонстрируется в Катаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Дохе (Катар) открылась первая Международная выставка продукции, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном во вторник.

На выставке, в которой участвуют компании десяти стран, представлена азербайджанская продовольственная и промышленная продукция, а также продукция других сфер. В мероприятии участвуют 18 азербайджанских компаний.

Выставка проходит при организации посольства Азербайджана в Катаре и AZPROMO.

Как и на других выставках, продукция Азербайджана с интересом была встречена зарубежными компаниями и посетителями выставки в Катаре. Проводятся предварительные переговоры по экспорту азербайджанской продукции.

Выставка завершится десятого октября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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