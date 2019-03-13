Узбекистан закрыл аэропорты для Boeing 737 MAX

13 марта 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аэропорты Узбекистана временно закрыты для приема и отправки самолетов Boeing 737 MAX, сообщает Trend в среду со ссылкой на Агентство гражданской авиации при министерстве транспорта Узбекистана.

Аэропорты Узбекистана с 17:00 (GMT +5) 13 марта закрыты для приема и отправки самолетов Boeing 737−8 MAX и Boeing 737−9 MAX сроком на один месяц.

В авиационной отрасли уточнили, что запрет не касается пролетов самолетов этого типа над Узбекистаном.

Отметим, что после крушения лайнера Boeing 737−8 MAX в Эфиопии в минувшее воскресенье многие страны приостановили эксплуатацию этих лайнеров. США пока не намерены вводить такой запрет.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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