Азербайджанский парламент принял новый Закон "О стандартизации"

23 апреля 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана вновь вынесен на обсуждение проект закона “О стандартизации”, сообщает во вторник Trend.

Новый закон будет состоять из пяти глав и 26 статей. В нем определяются цели и принципы стандартизации, разработка, прием и применение нормативных документов в этой области, источники финансирования и прочие вопросы.

Отметим, что в прошлом году обсуждение законопроекта уже проводилось, но затем было отложено. На сегодняшнем заседании закон был принят во втором слушании.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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