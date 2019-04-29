В Азербайджане сеют хлопок на площади чуть менее 30 тысяч гектаров

29 апреля 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Азерпамбыг» планирует в текущем году посев хлопка на площади 29001 гектаров в 15 районах Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-секретаря компании, с фермерами заключены соответствующие договора, завершены пахотные и поливные работы и в настоящее время идет сев. Уже засеяно 19 тысяч гектаров, что составляет 65,5 процентов всей посевной площади. Получены нормальные всходы на 2526 гектарах. Десятого мая - плановый срок завершения посевной. В целом, для проведения хозяйственных работ в оптимальные сроки, качественно, и в соответствии с агротехническими нормами, в «Азерпамбыг» открыта «горячая линия», в районы откомандированы сотрудники, для своевременного решения возможных проблем.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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