В Азербайджане сельское хозяйство не пострадало от града

27 мая 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая в последние дни в Азербайджане ненастная погода не имела негативных последствий для сельского хозяйства.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, специалисты министерства провели в районах мониторинг аграрных хозяйств.

"Частичный ущерб от града был выявлен лишь в единичных хозяйствах Гёйгёльского, Гусарского и Ярдымлинского районов. Однако, в целом, сельское хозяйство не пострадало", - сказал глава пресс-службы.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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