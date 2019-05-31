В районах Азербайджана проводятся рейды для выявления нарушений по использованию сельхозтехники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с сезоном уборки зерна, Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана передало подчиненным структурам соответствующие поручения, с целью обеспечения оперативного, эффективного и своевременного проведения жатвы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в период подготовки к жатве, в соответствии с действующим законодательством, с владельцами и пользователями сельскохозяйственной техники проведены инструктажи по технике безопасности, приняты меры по обеспечению государственной регистрации тракторов и комбайнов, а также их прохождению государственного технического осмотра.

В то же время, в районах проводятся совместные рейды сотрудников министерства сельского хозяйства и Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел, с целью выявления сельскохозяйственной техники, не прошедшей государственную регистрацию или государственный техосмотр, не имеющую номерных знаков, управляемую без надлежащих водительских прав или другими подобными нарушениями.

Уже в ходе первых рейдов в Кюрдамирском районе выявлен ряд вышеупомянутых нарушений. Рейды будут проводиться и в других регионах Азербайджана.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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