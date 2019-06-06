Совместный благотворительный проект Azercell и Xəzər TV

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell, которая оказывает поддержку социальным проектам на постоянной основе, продолжила свою деятельность в этом направлении и в месяц Рамазан. Так, по совместной инициативе Azercell и Xəzər TV «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» компании Azercell посетили Тертер, Агдам и Товуз, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В рамках кампании около 3000 человек получили возможность пройти бесплатное медицинское обследование.

Отметим, что 5-го июня в прямом эфире трансляции телепередачи “Səni axtarıram” на Xəzər TV руководство компании Azercell и Xəzər TV вручили специальные дипломы за поддержку проекта врачам, которые принимали участие в поездках. Также компания Azercell предоставила врачам ценные подарки.

Следует отметить, что услугами «Мобильной глазной клиники» и «Мобильной стоматологической клиники», которые регулярно проводят непрерывные медицинские осмотры и лечение, пользуются дети, лишенные родительской опеки, престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. Эти мобильные клиники, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, на протяжении своей деятельности смогли оказать помощь десяткам тысяч людей.

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