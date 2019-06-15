В Азербайджане завершен сбор зерновых на 30% посевных площадей (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара были засеяны пшеницей и 331346,8 гектара - ячменем, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, в том числе на территории 235628,1 гектара – ячменя и 68881,65 гектара – пшеницы.

Завершен сбор урожая в Бардинском и Евлахском районах. Завершается сбор урожая в Кюрдамирском, Сабирабадском, Бейлаганском, Зардабском, Джалилабадском и Масаллинском районах. В Кюрдамирском районе осуществлена жатва на 29 256 гектарах из общей площади в 29 926 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе также осуществлена жатва на 9550 гектарах из общей площади в 9600 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 37,5 центнера с гектара. Высокие результаты по уборке ячменя достигнуты и в Нефтчалинском, Шекинском, Билясуварском, Бардинском, Самухском, Геранбойском, Гахском, Агджабединском, Физулинском, Агдамском, Тертерском и Имишлинском районах :

Район Площадь ячменя, га Убранная площадь, га Урожайность, ц/га Нефтчала 31404 30610 27,2 Шеки 21626,3 14680 34,0 Билясувар 14900 14353 32,0 Сабирабад 9600 9550 37,5 Зардаб 5730 5729,5 30,6 Евлах 5082,5 5082,5 29,0 Джалилабад 4509,1 4390 35,1 Барда 2568 2568 31,0 Бейлаган 1765 1746 28,0 Самух 3544 3386 34,7 Геранбой 11500 9530 24,0 Гах 2881 2537 26,0 Масаллы 2786 2638 20,5 Агджабеди 5637 5118 33,7 Физули 8505 7859 30,6 Агдам 2215 1951 35,5 Тертер 3814,5 3198 34,0 Имишли 6322 5491 32,3 Хызы 1925 1385 17,0 Гёйчай 6851 5313 32,0 Сальян 9917 8524 34,0 Агдаш 11473,1 8055 23,5 Саатлы 5822 5533 36,8 Гаджигабул 11008 9236 27,9 Сиязан 2516 1920 29,1 Балакен 457,7 426 28,7 Джебраил 550 530 30,1 Лянкяран 68 40,8 13,0

В других районах сбор ячменя так же идет по графику.

(Текст: Турал Гараджаев)

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