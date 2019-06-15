В Азербайджане завершен сбор зерновых на 30% посевных площадей (ТАБЛИЦА)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара были засеяны пшеницей и 331346,8 гектара - ячменем, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, в том числе на территории 235628,1 гектара – ячменя и 68881,65 гектара – пшеницы.
Завершен сбор урожая в Бардинском и Евлахском районах. Завершается сбор урожая в Кюрдамирском, Сабирабадском, Бейлаганском, Зардабском, Джалилабадском и Масаллинском районах. В Кюрдамирском районе осуществлена жатва на 29 256 гектарах из общей площади в 29 926 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе также осуществлена жатва на 9550 гектарах из общей площади в 9600 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 37,5 центнера с гектара. Высокие результаты по уборке ячменя достигнуты и в Нефтчалинском, Шекинском, Билясуварском, Бардинском, Самухском, Геранбойском, Гахском, Агджабединском, Физулинском, Агдамском, Тертерском и Имишлинском районах :
|
Район
|
Площадь ячменя, га
|
Убранная площадь, га
|
Урожайность, ц/га
|
Нефтчала
|
31404
|
30610
|
27,2
|
Шеки
|
21626,3
|
14680
|
34,0
|
Билясувар
|
14900
|
14353
|
32,0
|
Сабирабад
|
9600
|
9550
|
37,5
|
Зардаб
|
5730
|
5729,5
|
30,6
|
Евлах
|
5082,5
|
5082,5
|
29,0
|
Джалилабад
|
4509,1
|
4390
|
35,1
|
Барда
|
2568
|
2568
|
31,0
|
Бейлаган
|
1765
|
1746
|
28,0
|
Самух
|
3544
|
3386
|
34,7
|
Геранбой
|
11500
|
9530
|
24,0
|
Гах
|
2881
|
2537
|
26,0
|
Масаллы
|
2786
|
2638
|
20,5
|
Агджабеди
|
5637
|
5118
|
33,7
|
Физули
|
8505
|
7859
|
30,6
|
Агдам
|
2215
|
1951
|
35,5
|
Тертер
|
3814,5
|
3198
|
34,0
|
Имишли
|
6322
|
5491
|
32,3
|
Хызы
|
1925
|
1385
|
17,0
|
Гёйчай
|
6851
|
5313
|
32,0
|
Сальян
|
9917
|
8524
|
34,0
|
Агдаш
|
11473,1
|
8055
|
23,5
|
Саатлы
|
5822
|
5533
|
36,8
|
Гаджигабул
|
11008
|
9236
|
27,9
|
Сиязан
|
2516
|
1920
|
29,1
|
Балакен
|
457,7
|
426
|
28,7
|
Джебраил
|
550
|
530
|
30,1
|
Лянкяран
|
68
|
40,8
|
13,0
В других районах сбор ячменя так же идет по графику.
(Текст: Турал Гараджаев)
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