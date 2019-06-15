В Азербайджане завершен сбор зерновых на 30% посевных площадей (ТАБЛИЦА)

15 июня 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара были засеяны пшеницей и 331346,8 гектара - ячменем, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, в том числе на территории 235628,1 гектара – ячменя и 68881,65 гектара – пшеницы.

Завершен сбор урожая в Бардинском и Евлахском районах. Завершается сбор урожая в Кюрдамирском, Сабирабадском, Бейлаганском, Зардабском, Джалилабадском и Масаллинском районах. В Кюрдамирском районе осуществлена жатва на 29 256 гектарах из общей площади в 29 926 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 33,3 центнера с гектара. В Сабирабадском районе также осуществлена жатва на 9550 гектарах из общей площади в 9600 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 37,5 центнера с гектара. Высокие результаты по уборке ячменя достигнуты и в Нефтчалинском, Шекинском, Билясуварском, Бардинском, Самухском, Геранбойском, Гахском, Агджабединском, Физулинском, Агдамском, Тертерском и Имишлинском районах :

Район

Площадь ячменя, га

Убранная площадь, га

Урожайность, ц/га

Нефтчала

31404

30610

27,2

Шеки

21626,3

14680

34,0

Билясувар

14900

14353

32,0

Сабирабад

9600

9550

37,5

Зардаб

5730

5729,5

30,6

Евлах

5082,5

5082,5

29,0

Джалилабад

4509,1

4390

35,1

Барда

2568

2568

31,0

Бейлаган

1765

1746

28,0

Самух

3544

3386

34,7

Геранбой

11500

9530

24,0

Гах

2881

2537

26,0

Масаллы

2786

2638

20,5

Агджабеди

5637

5118

33,7

Физули

8505

7859

30,6

Агдам

2215

1951

35,5

Тертер

3814,5

3198

34,0

Имишли

6322

5491

32,3

Хызы

1925

1385

17,0

Гёйчай

6851

5313

32,0

Сальян

9917

8524

34,0

Агдаш

11473,1

8055

23,5

Саатлы

5822

5533

36,8

Гаджигабул

11008

9236

27,9

Сиязан

2516

1920

29,1

Балакен

457,7

426

28,7

Джебраил

550

530

30,1

Лянкяран

68

40,8

13,0

В других районах сбор ячменя так же идет по графику.

(Текст: Турал Гараджаев)

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