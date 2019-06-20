БАКУ /Trend/ - Госагентство по материальным резервам при министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступило к закупке зерна для Государственного зернового фонда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В сообщении говорится, что Зерновой фонд с 20 июня до 1 сентября текущего года в рамках соглашения с министерством экономического развития и министерством сельского хозяйства приступает к оперативным мероприятиям по закупке зерна у местных производителей посредством зерновых элеваторов МЧС «Сангачал» и «Гянджа», а также ООО Abşeron Taxıl, Dəvəçi-Dəyirman, Karat-Holdinq, Karmen, Gəncə-Dəyirman, ОАО Bakı-Taxıl имени Н.Гулиева, ОАО Aveta, Neon firma, , ООО EL-Babatürk, Pak-Nur firma, ООО Xırman, фирм Rəşad, Səma FF, Avropa, Sarı sünbül, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM и ООО Svinks. Зерно закупается по цене 300 манатов за тонну. В зависимости от конъюнктуры зернового рынка цена может меняться.

Согласно новым поправкам к распоряжению Кабинета министров о «Требованиях по хранению и использования зерна» от седьмого июля 2009 года будет закупаться пшеница, отвечающая следующим качествам:

I. Натура зерна (в литровых пурках, в граммах) - не меньше 750 г/л для пшеницы.

II. Сорная трава (сорная смесь) в процентах – не более двух процентов для пшеницы.

III. Зерновая примесь (в процентах) – не более пяти процентов для пшеницы.

IV. Влажность (в процентах) – не больше 13 процентов для всех растений.

V. Клейкость - для пшеницы третьего класса не меньше 23 процентов, качество клейкости - не ниже второй группы.

VI. Стекловидность - для пшеницы третьего класса – 40 процентов.

VII. Запах и вкус: пахучесть, не допускаются горечь или не свойственные зерну вкус и запах (керосин, бензин, чеснок и схожие вещества).

VIII. Зерно, зараженное черными рожками паразитного грибка, не принимается.

IX. Заражение зерна амбарными вредителями не допускается.

X. Другие признаки – зерно с вредителями и семенами сорной травы, инфицированное заразными заболеваниями, зерно с токсическими элементами, радионуклидами и пестицидами в составе, а также выращенное в плохих экологических условиях не принимается.

Сообщается, что не отвечающие требованиям качества злаковые приниматься не будут. Обязательно наличие сертификата качества зерна, подтвержденного лабораторными анализами. Зерно рекомендуется привозить на грузовых машинах.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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