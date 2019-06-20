В Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПАЧЭС

20 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 53-е заседание Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщает Trend, в повестку включены темы, касающиеся экономики, торговли, технологий и экологии, культуры, образования, а также будут обсуждаться правовые и политические вопросы.

Отметим, что в заседании вместе с делегациями стран-членов примут участие и представители международных организаций, группы наблюдателей от парламентов отдельных государств.

(Автор: Эльчин Мехдиев)

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