Президент AZAL Джахангир Аскеров принял участие в работе авиасалона Paris Air Show 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июня 2019 года, Париж – Президент AZAL Джахангир Аскеров принял участие в работе международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019 в Ле Бурже, где провел ряд важных переговоров.

Космический салон Paris Air Show является старейшим авиасалоном в мире и одним из наиболее значительных и престижных международных выставок, демонстрирующих современные разработки мировых производителей в области авиации и космонавтики.

На встрече Джахангира Аскерова с президентом и главным исполнительным директором Boeing Commercial Airplanes Кевином Макалистером были высоко оценены партнерские и дружеские отношения между Boeing и AZAL. Стороны подтвердили приверженность достигнутым договоренностям по поставкам «Азербайджанским Авиалиниям» и авиакомпании Silk Way новых широкофюзеляжных самолетов.

Совместно с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым президент AZAL провел продуктивные переговоры с Эрве Дамманном - старшим вице-президентом компании Thales Group, с которой «Азербайджанские Авиалинии» имеют крепкие партнерские отношения. Стороны с удовлетворением отметили открытие в Международном аэропорту Гейдар Алиев Центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC). Состоялся обмен мнениями о создании в Азербайджане совместного предприятия по производству продукции компании Thales.

Также прошли переговоры Джахангира Аскерова с президентом компании L3 Commercial Aviation Solutions Аланом Кроуфордом, на которых стороны обсудили вопросы поставки новых тренажерных комплексов для различных типов самолетов. Кроме того, компания L3 Technologies может предоставить «Азербайджанским Авиалиниям» самые современные технологии в области подготовки персонала, комплексы имитации полетов, а также комбинированные теоретические и интерактивные учебные программы.

Одним из знаковых мероприятий в рамках Paris Air Show 2019 стала церемония награждения лучших авиакомпаний мира World Airline Awards. Ведущее агентство по оценке качества услуг авиакомпаний и аэропортов – Skytrax, второй год подряд назвал «Азербайджанские Авиалинии» лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии.

«Повторное получение этой награды является лучшим доказательством высокого качества услуг, предлагаемых пассажирам на наших рейсах. Награды Skytrax World Airline Awards считаются знаком отличия в гражданской авиации. Я хочу поблагодарить всех пассажиров AZAL за доверие к нам, а также всех сотрудников авиакомпании по поддержанию высокого уровня качества обслуживания», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Совершенствуя стандарты услуг на борту самолетов и объектов аэропорта, пассажиры «Азербайджанских Авиалиний» продолжают отмечать качественный рост авиакомпании. Получение высокой оценки со стороны клиентов говорит об их большом доверии к передовому составу AZAL», - сказал генеральный директор «Skytrax» Эдвард Плейстед.

Напомним, что по результатам последнего аудита Skytrax, AZAL также подтвердил престижный статус 4-звездочной авиакомпании.

Отметим, что «Азербайджанские Авиалинии» в ближайшем будущем планируют сильно расширить свою деятельность на азиатском рынке. С 25 июня открывается прямой рейс из Баку в столицу Индии – город Дели. Будут открыты новые направления и в другие страны.

Аудиты Skytrax охватывают более 800 критериев качества предоставляемых услуг и стандартов работы персонала. Оценивались такие важные для пассажира компоненты продукта авиакомпании, как сайт авиакомпании в целом, изложение информации на нем, удобство онлайн-бронирования билетов и другие услуги.

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