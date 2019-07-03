В Азербайджане на сегодняшний день убрано около 800 тысяч гектаров зерновых

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. В этом году на территории Азербайджана под зерновые было отведено 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства
По оперативной информации, в стране зерновые убраны на территории 796 214,6 гектаров, в том числе на территории 319 897 гектаров - ячмень, на территории 476 317,5 гектара – пшеница. Всего на сегодняшний день в стране убрано 2 557 174,6 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,1 центнера.
Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Билясуварском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском и Уджарском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, Нефтчалинском и Физулинском районах ячменя.
Так, из засеянных ячменем 6672 гектаров на территории Агджабеди уже убрано 6666 гектаров площади, а из засеянных пшеном 22503 гектаров убрано 22218 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 32,7 центнеров с гектара, а по пшенице 35,6 центнеров с гектара. В Огузском районе из засеянных ячменем 4118 гектаров уже убрано 4100 гектаров, а из засеянных пшеном 11969 гектаров убрано 10700 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 30,8 и 31 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке ячменя достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Нефтчалинском, Тертерском районах:
|
Rayon
|
Пшеница
|
Ячмень
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Абшерон
|
307
|
255
|
18,7
|
761
|
718
|
12,5
|
Агдам
|
12228
|
12228
|
39,0
|
2215
|
2215
|
35,5
|
Агдаш
|
4272,9
|
4262
|
24,9
|
11630
|
11630
|
24,1
|
Агджабеди
|
22503
|
22218
|
35,6
|
6672
|
6666
|
32,7
|
Агсу
|
20038,5
|
17230
|
32,5
|
16036
|
15740
|
31,0
|
Балакен
|
1215
|
937
|
28,0
|
457,7
|
457,7
|
28,7
|
Бейлаган
|
11148
|
10666
|
35,2
|
1765
|
1765
|
29,2
|
Барда
|
9041
|
9041
|
44,3
|
2601
|
2601
|
38,9
|
Билясувар
|
13713
|
13713
|
32,7
|
14900
|
14900
|
30,9
|
Джабраил
|
2430
|
2395
|
35,0
|
550
|
550
|
30,5
|
Джалилабад
|
54907,5
|
46222
|
37,2
|
4509,1
|
4460
|
35,2
|
Физули
|
28621
|
28459
|
31,6
|
8505
|
8505
|
29,0
|
Геранбой
|
8235
|
8205
|
31,0
|
13449
|
13339
|
29,0
|
Гёкчай
|
8740
|
8688
|
31,0
|
6851
|
6847
|
30,5
|
Гаджигабул
|
25925
|
8789,7
|
23,8
|
11008
|
9967
|
30,0
|
Имишли
|
12715,5
|
12715,5
|
38,7
|
6322
|
6322
|
34,2
|
Исмайыллы
|
23200
|
10503
|
37,8
|
6173
|
6027
|
31,7
|
Кюрдамир
|
18120
|
18015
|
34,5
|
29926
|
29926
|
33,3
|
Гах
|
10934
|
9837
|
29,5
|
2881
|
2881
|
26,2
|
Газах
|
8305
|
5917
|
36,6
|
4250
|
4197
|
24,7
|
Масаллы
|
7496
|
7496
|
23,2
|
2786
|
2786
|
21,4
|
Нефтчала
|
7982
|
7792,2
|
33,2
|
31404
|
31404
|
27,5
|
Огуз
|
11969
|
10700
|
31,0
|
4118
|
4100
|
30,8
|
Саатлы
|
19044
|
19044
|
42,9
|
5822
|
5822
|
36,2
|
Сабирабад
|
15536
|
15536
|
41,1
|
9600
|
9600
|
37,7
|
Сальян
|
6817
|
6817
|
41,8
|
9917
|
9917
|
34,9
|
Самух
|
5941
|
5926
|
32,6
|
3681,5
|
3676
|
35,3
|
Сиязань
|
3788
|
2233
|
33,3
|
2516
|
2494
|
27,5
|
Шеки
|
45961,8
|
30980
|
35,9
|
21626,3
|
21580
|
34,3
|
Тертер
|
7087,9
|
6943
|
41,7
|
3815
|
3815
|
33,7
|
Уджар
|
7390
|
7390
|
29,6
|
7716
|
7716
|
26,7
|
Евлах
|
6630,6
|
6630,6
|
34,6
|
5082,5
|
5082,5
|
28,5
|
Зардаб
|
12986
|
12986
|
34,3
|
5730
|
5730
|
30,6
Уборка ячменя в других районах также идет по графику.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)
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