В Азербайджане на сегодняшний день убрано около 800 тысяч гектаров зерновых

3 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. В этом году на территории Азербайджана под зерновые было отведено 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

По оперативной информации, в стране зерновые убраны на территории 796 214,6 гектаров, в том числе на территории 319 897 гектаров - ячмень, на территории 476 317,5 гектара – пшеница. Всего на сегодняшний день в стране убрано 2 557 174,6 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,1 центнера.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Билясуварском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском и Уджарском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, Нефтчалинском и Физулинском районах ячменя.

Так, из засеянных ячменем 6672 гектаров на территории Агджабеди уже убрано 6666 гектаров площади, а из засеянных пшеном 22503 гектаров убрано 22218 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 32,7 центнеров с гектара, а по пшенице 35,6 центнеров с гектара. В Огузском районе из засеянных ячменем 4118 гектаров уже убрано 4100 гектаров, а из засеянных пшеном 11969 гектаров убрано 10700 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 30,8 и 31 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке ячменя достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Нефтчалинском, Тертерском районах:

Rayon

Пшеница

Ячмень

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Абшерон

307

255

18,7

761

718

12,5

Агдам

12228

12228

39,0

2215

2215

35,5

Агдаш

4272,9

4262

24,9

11630

11630

24,1

Агджабеди

22503

22218

35,6

6672

6666

32,7

Агсу

20038,5

17230

32,5

16036

15740

31,0

Балакен

1215

937

28,0

457,7

457,7

28,7

Бейлаган

11148

10666

35,2

1765

1765

29,2

Барда

9041

9041

44,3

2601

2601

38,9

Билясувар

13713

13713

32,7

14900

14900

30,9

Джабраил

2430

2395

35,0

550

550

30,5

Джалилабад

54907,5

46222

37,2

4509,1

4460

35,2

Физули

28621

28459

31,6

8505

8505

29,0

Геранбой

8235

8205

31,0

13449

13339

29,0

Гёкчай

8740

8688

31,0

6851

6847

30,5

Гаджигабул

25925

8789,7

23,8

11008

9967

30,0

Имишли

12715,5

12715,5

38,7

6322

6322

34,2

Исмайыллы

23200

10503

37,8

6173

6027

31,7

Кюрдамир

18120

18015

34,5

29926

29926

33,3

Гах

10934

9837

29,5

2881

2881

26,2

Газах

8305

5917

36,6

4250

4197

24,7

Масаллы

7496

7496

23,2

2786

2786

21,4

Нефтчала

7982

7792,2

33,2

31404

31404

27,5

Огуз

11969

10700

31,0

4118

4100

30,8

Саатлы

19044

19044

42,9

5822

5822

36,2

Сабирабад

15536

15536

41,1

9600

9600

37,7

Сальян

6817

6817

41,8

9917

9917

34,9

Самух

5941

5926

32,6

3681,5

3676

35,3

Сиязань

3788

2233

33,3

2516

2494

27,5

Шеки

45961,8

30980

35,9

21626,3

21580

34,3

Тертер

7087,9

6943

41,7

3815

3815

33,7

Уджар

7390

7390

29,6

7716

7716

26,7

Евлах

6630,6

6630,6

34,6

5082,5

5082,5

28,5

Зардаб

12986

12986

34,3

5730

5730

30,6

Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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