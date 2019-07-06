В Азербайджане продолжается уборка зерновых

БАКУ/Trend/ - На территории республики продолжается уборка зерновых.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

По оперативной информации на шестое июля, в целом, зерно убрано на площади 871 488 гектара, на 330 288 гектарах - ячмень, и на 541 200 гектарах – пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2 768 652 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 16 036 гектаров на территории Агсуинского района уже убрано 15 830 гектаров площади, а из засеянных пшеницей 20 039 гектаров убрано 17 840 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 31 центнеров с гектара, а по пшенице 32,6 центнеров с гектара.

В Шекинском районе из засеянных ячменем 21 626,3 гектаров уже убрано 21 580гектаров, а из засеянных пшеницей 45 962 гектаров убрано 38930 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 34,3 и 33,7 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах.