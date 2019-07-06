В Азербайджане продолжается уборка зерновых

БАКУ/Trend/ - На территории республики продолжается уборка зерновых.
В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства
По оперативной информации на шестое июля, в целом, зерно убрано на площади 871 488 гектара, на 330 288 гектарах - ячмень, и на 541 200 гектарах – пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2 768 652 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.
Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.
Так, из засеянных ячменем 16 036 гектаров на территории Агсуинского района уже убрано 15 830 гектаров площади, а из засеянных пшеницей 20 039 гектаров убрано 17 840 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 31 центнеров с гектара, а по пшенице 32,6 центнеров с гектара.
В Шекинском районе из засеянных ячменем 21 626,3 гектаров уже убрано 21 580гектаров, а из засеянных пшеницей 45 962 гектаров убрано 38930 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 34,3 и 33,7 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах.
|
Район
|
Пшеница
|
Ячмень
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Абшерон
|
307
|
220
|
19,0
|
761
|
730
|
12,5
|
Агдам
|
12228
|
12228
|
39,0
|
2215
|
2215
|
35,5
|
Агдаш
|
4273
|
4262
|
25,1
|
11630
|
11630
|
24,1
|
Агджабеди
|
22503
|
22503
|
37,1
|
6672
|
6672
|
32,7
|
Агсу
|
20039
|
17840
|
32,6
|
16036
|
15830
|
31,0
|
Балакен
|
1215
|
1209
|
28,0
|
458
|
458
|
28,7
|
Бейлаган
|
11148
|
10666
|
35,2
|
1765
|
1765
|
29,2
|
Барда
|
9041
|
9041
|
44,3
|
2601
|
2601
|
38,9
|
Билясувар
|
13713
|
13557
|
32,0
|
16456
|
16456
|
30,5
|
Джабраил
|
2430
|
2430
|
35,0
|
550
|
550
|
30,5
|
Джалилабад
|
54907,5
|
48522
|
37,2
|
4509,1
|
4485
|
35,0
|
Физули
|
28621
|
27859
|
31,6
|
8505
|
8505
|
29,0
|
Геранбой
|
8235
|
8210
|
31,0
|
13750
|
13750
|
29,0
|
Гёкчай
|
8740
|
8740
|
30,0
|
6851
|
6851
|
30,5
|
Гаджигабул
|
25925
|
20676
|
19,0
|
11008
|
9967
|
30,9
|
Имишли
|
12715,5
|
12716
|
38,7
|
6322
|
6322
|
34,2
|
Исмайыллы
|
23200
|
17503
|
37,6
|
6173
|
6027
|
31,7
|
Кюрдамир
|
18120
|
18073
|
34,5
|
29926
|
29926
|
33,3
|
Гах
|
10934
|
10579
|
30,2
|
2881
|
2881
|
26,2
|
Газах
|
8305
|
7747
|
37,2
|
4250
|
4228
|
24,9
|
Габала
|
15790
|
14100
|
33,0
|
4400
|
4200
|
32,0
|
Масаллы
|
7496
|
7496
|
23,1
|
2786
|
2786
|
21,4
|
Нефтчала
|
7792,2
|
7792
|
33,2
|
31404
|
31404
|
26,8
|
Огуз
|
11969
|
11250
|
31,0
|
4118
|
4100
|
30,8
|
Саатлы
|
19044
|
19044
|
42,9
|
5822
|
5822
|
36,2
|
Сабирабад
|
15536
|
15536
|
41,1
|
9600
|
9600
|
37,7
|
Сальян
|
6817
|
6817
|
41,8
|
9917
|
9917
|
36,2
|
Самух
|
5941
|
5941
|
32,6
|
3681,5
|
3676
|
35,3
|
Сиязань
|
3788
|
2655
|
31,1
|
2516
|
2494
|
27,5
|
Шемаха
|
29630
|
21821
|
20,0
|
12195
|
10527
|
17,0
|
Шеки
|
45961,8
|
38930
|
33,7
|
21626,3
|
21580
|
34,3
|
Тертер
|
7087,9
|
7041
|
41,6
|
3815
|
3815
|
33,7
|
Товуз
|
13740
|
12840
|
33,3
|
1724
|
1724
|
26,4
|
Уджар
|
7390
|
7378
|
29,6
|
7716
|
7716
|
26,7
|
Евлах
|
6631
|
6631
|
34,6
|
5083
|
5083
|
28,5
|
Зардаб
|
12986
|
12986
|
34,3
|
5730
|
5730
|
30,6
Уборка зерновых в других районах также идет по графику.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)
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