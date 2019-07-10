В Азербайджане продолжается уборка зерновых

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых.
В этом году в стране зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства
По оперативной информации на девятое июля, в целом, зерно убрано на площади 910 692 гектара, на 332 713 гектарах - ячмень, и на 577 979 гектарах – пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 2 884 866,8 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,6 центнера с гектара.
Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском, Агджабединском и Балакенском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.
В Джалилабадском районе из засеянных ячменем уже убрано 4 509 гектаров, а из засеянных пшеницей 54 908 гектаров убрано 50 982 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнеров с гектара соответственно.
В Физулинском районе из засеянных ячменем уже убрано 8 505 гектаров, а из засеянных пшеницей 28 459 гектаров убрано 27 859 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 29,0 и 31,6 центнеров с гектара соответственно.
Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском, Габалинском и Гахском районах.
|
Район
|
Пшеница
|
Ячмень
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Засеяно, га
|
Убрано, га
|
Урожайность
|
Абшерон
|
307
|
290
|
17,9
|
761
|
741
|
12,5
|
Агдам
|
12228
|
12228
|
39,0
|
2215
|
2215
|
35,5
|
Агдаш
|
4273
|
4262
|
25,1
|
11630
|
11630
|
24,1
|
Агджабеди
|
22503
|
22503
|
37,1
|
6672
|
6672
|
32,7
|
Агсу
|
20039
|
18740
|
32,7
|
16036
|
15960
|
31,1
|
Балакен
|
1215
|
1215
|
28,0
|
458
|
458
|
28,7
|
Бейлаган
|
11148
|
10666
|
35,2
|
1765
|
1765
|
29,2
|
Барда
|
9041
|
9041
|
44,3
|
2601
|
2601
|
38,9
|
Билясувар
|
13713
|
13557
|
32,0
|
16456
|
16456
|
30,5
|
Джабраил
|
2430
|
2430
|
35,0
|
550
|
550
|
30,5
|
Джалилабад
|
54907,5
|
50982
|
37,1
|
4509
|
4509
|
35,2
|
Физули
|
28621
|
27859
|
31,6
|
8505
|
8505
|
29,0
|
Геранбой
|
8235
|
8210
|
31,0
|
13750
|
13750
|
29,0
|
Гёкчай
|
8740
|
8740
|
30,0
|
6851
|
6851
|
30,5
|
Гаджигабул
|
25925
|
20676
|
19,0
|
11008
|
9967
|
30,9
|
Имишли
|
12716
|
12716
|
38,7
|
6322
|
6322
|
34,2
|
Исмайыллы
|
23200
|
22343
|
37,1
|
6173
|
6173
|
31,1
|
Кюрдамир
|
18120
|
18100
|
34,5
|
29926
|
29926
|
33,3
|
Гах
|
10934
|
10919
|
30,8
|
2881
|
2881
|
26,2
|
Газах
|
8305
|
8283
|
37,8
|
4250
|
4246
|
25,0
|
Габала
|
15790
|
15200
|
33,0
|
4400
|
4200
|
32,0
|
Масаллы
|
7496
|
7496
|
23,1
|
2786
|
2786
|
21,4
|
Нефтчала
|
7792,2
|
7792
|
33,2
|
31404
|
31404
|
26,8
|
Огуз
|
11969
|
11712
|
31,0
|
4118
|
4118
|
30,8
|
Саатлы
|
19044
|
19044
|
42,9
|
5822
|
5822
|
36,2
|
Сабирабад
|
15536
|
15536
|
41,1
|
9600
|
9600
|
37,7
|
Сальян
|
6817
|
6817
|
41,8
|
9917
|
9917
|
36,2
|
Самух
|
5941
|
5941
|
32,6
|
3681,5
|
3676
|
35,3
|
Сиязань
|
3788
|
3258
|
21,6
|
2516
|
2516
|
27,4
|
Шемаха
|
29630
|
23493
|
20,0
|
12195
|
10757
|
17,0
|
Шеки
|
45961,8
|
38930
|
33,7
|
21626,3
|
21655
|
34,3
|
Тертер
|
7087,9
|
7084
|
41,6
|
3815
|
3815
|
33,7
|
Товуз
|
13740
|
13390
|
33,1
|
1724
|
1724
|
26,4
|
Уджар
|
7390
|
7378
|
29,6
|
7716
|
7716
|
26,7
|
Евлах
|
6631
|
6631
|
34,6
|
5083
|
5083
|
28,5
|
Зардаб
|
12986
|
12986
|
34,3
|
5730
|
5730
|
30,6
Уборка зерновых в других районах также идет по графику.
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