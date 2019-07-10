В Азербайджане продолжается уборка зерновых

10 июля 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых.

В этом году в стране зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

По оперативной информации на девятое июля, в целом, зерно убрано на площади 910 692 гектара, на 332 713 гектарах - ячмень, и на 577 979 гектарах – пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране собрано 2 884 866,8 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,6 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском, Агджабединском и Балакенском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

В Джалилабадском районе из засеянных ячменем уже убрано 4 509 гектаров, а из засеянных пшеницей 54 908 гектаров убрано 50 982 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнеров с гектара соответственно.

В Физулинском районе из засеянных ячменем уже убрано 8 505 гектаров, а из засеянных пшеницей 28 459 гектаров убрано 27 859 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 29,0 и 31,6 центнеров с гектара соответственно.

Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском, Габалинском и Гахском районах.

Район

Пшеница

Ячмень

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Абшерон

307

290

17,9

761

741

12,5

Агдам

12228

12228

39,0

2215

2215

35,5

Агдаш

4273

4262

25,1

11630

11630

24,1

Агджабеди

22503

22503

37,1

6672

6672

32,7

Агсу

20039

18740

32,7

16036

15960

31,1

Балакен

1215

1215

28,0

458

458

28,7

Бейлаган

11148

10666

35,2

1765

1765

29,2

Барда

9041

9041

44,3

2601

2601

38,9

Билясувар

13713

13557

32,0

16456

16456

30,5

Джабраил

2430

2430

35,0

550

550

30,5

Джалилабад

54907,5

50982

37,1

4509

4509

35,2

Физули

28621

27859

31,6

8505

8505

29,0

Геранбой

8235

8210

31,0

13750

13750

29,0

Гёкчай

8740

8740

30,0

6851

6851

30,5

Гаджигабул

25925

20676

19,0

11008

9967

30,9

Имишли

12716

12716

38,7

6322

6322

34,2

Исмайыллы

23200

22343

37,1

6173

6173

31,1

Кюрдамир

18120

18100

34,5

29926

29926

33,3

Гах

10934

10919

30,8

2881

2881

26,2

Газах

8305

8283

37,8

4250

4246

25,0

Габала

15790

15200

33,0

4400

4200

32,0

Масаллы

7496

7496

23,1

2786

2786

21,4

Нефтчала

7792,2

7792

33,2

31404

31404

26,8

Огуз

11969

11712

31,0

4118

4118

30,8

Саатлы

19044

19044

42,9

5822

5822

36,2

Сабирабад

15536

15536

41,1

9600

9600

37,7

Сальян

6817

6817

41,8

9917

9917

36,2

Самух

5941

5941

32,6

3681,5

3676

35,3

Сиязань

3788

3258

21,6

2516

2516

27,4

Шемаха

29630

23493

20,0

12195

10757

17,0

Шеки

45961,8

38930

33,7

21626,3

21655

34,3

Тертер

7087,9

7084

41,6

3815

3815

33,7

Товуз

13740

13390

33,1

1724

1724

26,4

Уджар

7390

7378

29,6

7716

7716

26,7

Евлах

6631

6631

34,6

5083

5083

28,5

Зардаб

12986

12986

34,3

5730

5730

30,6

Уборка зерновых в других районах также идет по графику.

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