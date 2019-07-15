В Азербайджане проводится конференция на тему "Международные стандарты труда" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку началась конференция на тему "Международные стандарты труда", организованная при участии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Международной организации труда (МОТ) и социальных партнеров.

Как сообщили в понедельник Trend из министерства, мероприятие открыл вступительной речью заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев. Он отметил, что успешная политика Президента Ильхама Алиева способствует успешным реформам и в области труда. Алиев подчеркнул, что в 2019 году были сделаны революционные шаги в этом направлении, и в результате двух социальных пакетов, инициированных Президентом, минимальная заработная плата в Азербайджане выросла почти вдвое. Таким образом, с первого сентября текущего года, впервые в нашей стране, минимальная зарплата превысит прожиточный минимум (180 манатов) на 40 процентов. Также, с первого сентября будет увеличена зарплата всех работников сфер, финансируемых из госбюджета. В текущем году размер пособий и пенсий также увеличен в среднем на 100 процентов. Естественно, все это, наряду с улучшением материального благосостояния населения, положительно влияет на оживление рынка труда, легализацию трудовых отношений, увеличению конкурентоспособности рабочей силы.

Алиев отметил, что наша страна имеет обширную повестку вопросов по сотрудничеству с МОТ. Азербайджан присоединился к 58 конвенциям организации, в том числе ратифицировал все восемь фундаментальных и четыре приоритетных конвенции, которые имеют особое значение в формировании совершенного трудового законодательства. Это показывает, что Азербайджан, применяя передовые международные стандарты, ведет целеустремленную и активную политику в этой сфере.

Замминистра сообщил, что работа проделанная в рамках «Программы по достойному труду в Азербайджане на 2016-2020 годы» уже дают результаты, отметил важную роль, созданной при поддержке МОТ, трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам, в успешном проведении реформ в сферах труда, занятости и социальной защиты. Алиев добавил, что реформы, осуществляемые на основе конвенций МОТ, международных стандартов труда, носят последовательный характер. Так, по его словам, текущая конференция посвящена обсуждению международных стандартов труда и их применению.

На открытии конференции также выступили заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Джаваншир Алхасов, вице-президент Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Жаля Гаджиева, национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Гамзаев, специалист московского офиса МОТ по международным стандартам труда и трудовому праву Лежо Сиббель.

В ходе двухдневной конференции Сиббель представит презентацию по международным стандартам труда, состоятся панельные обсуждения с социальными партнерами. Также в повестку мероприятия входит презентация Александра Яфаева на тему Принудительный труд и международные стандарты по детскому труду», выступление с презентацией Сиббеля на тему «Международные стандарты по дискриминации и равенству», обсуждения на тему «Достижение Целей устойчивого развития ООН с применением международных стандартов труда» и «Упрощение перехода из неформальной экономики в формальную с применением международных стандартов труда».

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.