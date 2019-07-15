В Азербайджане реализуется просветительская программа по развитию фермерских хозяйств (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью поддержки микро и малых предпринимателей в регионах страны, Государственное агентство по развитию МСБ начал обучение в рамках Программы развития предпринимательства "Поддержка развития МСБ в сельском хозяйстве" , осуществляемой ВР и ее партнерами.

Как сообщили Trend из агентства, обучение проводятся в хозяйствах микро и малых предпринимателей. Такая организация обучения полезна в первую очередь для предпринимателей, так, как подразумевает наглядно и на практических примерах обучаться правильному ведению хозяйства, более эффективному использованию наличных ресурсов.

Курсы, организованные в Евлахском, Агдашском и Товузском районах для субъектов МСБ, занимающихся парниковым хозяйством, производством семян, животноводством и садоводством, уже завершены. В настоящее время обучение продолжаются в других районах страны.

Субъектам МСБ, успешно завершившим обучение и успешно применившим полученные знания в своих хозяйствах, будут выданы сертификаты.

Курсы, осуществляемые сетью «Друг МСБ» Агентства по развитию МСБ и экспертами компании «Эквита», проводятся в трех направлениях – охрана труда, оценка качества и управление финансами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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