В Азербайджане началась регистрация юрлиц в Электронной сельскохозяйственно-информационной системе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация юридических лиц в Электронной сельскохозяйственно-информационной системе.

Об этом в среду сказал Trend завотделом по информационному обеспечению и связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По словам Гусейнова, в системе ожидается регистрация 149 юридических лиц: «В течение месяца завершится процесс включение в систему информации об аграрной деятельности юридических лиц».

Заведующий отделом отметил, что до 17 июля в систему была включена информация об аграрной деятельности 313 377 фермеров. «Всего зарегистрировано 313 792 аграрных хозяйств. До сегодняшнего дня больше всего фермеров зарегистрировано из Сабирабада (15 744), Хачмаза (12 569), Джалилабада (11 385), Барды (11 187), Шеки (10 447), Имишли (10 306) и Саатлы (10 217)», - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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