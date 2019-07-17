В Азербайджане созданы мониторинговые группы по охране прибрежной полосы Каспийского моря

17 июля 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества усиливает контроль над охраной прибрежной зоны Каспия шириной 20-50 метров. В связи с этим в прибрежной зоне Каспия на территории Гарадагского, Хазарского, Сураханского, Бинагадинского районов Баку, а также Сумгайыта созданы мониторинговые группы.

Как сообщили в среду Trend из комитета, в ходе мониторингов были обнаружены факты незаконного использования прибрежных земельных участков Каспийского моря. В отношении их владельцев были составлены протоколы по статье 248 Кодекса об административных правонарушениях.

На сегодняшний день в отношении правонарушителей были составлены протоколы по 80 фактам, на основе 188 статьи уголовного кодекса, в министерство внутренних дел направлено обращения по 76 фактам, а по 36 фактам в суды были поданы иски.

Согласно законодательству, для строительства на прибрежной полосе шириной 20-50 метров должно выдаваться особое разрешение. Ограждение побережья или закрытие его другими способами недопустимы. Ограждение должно быть исключительно решетчатым и протяженностью не превышать 200 метров, а через каждые 200 метров нужно оставлять проход к берегу шириной шесть метров.

Отметим, что по факту нарушения требований по земельным участкам на принадлежащей Азербайджану прибрежной полосе Каспия в отношении физических, должностных и юридических лиц применяется штраф в размере четырех, восьми и 40 тысяч манатов соответственно. Также уголовным кодексом предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет должностных лиц, нарушивших требования законодательства в отношении подземной части прибрежной полосы шириной 20-50 метров.

Мониторинги по охране прибрежной полосы Каспийского моря будут продолжаться и в дальнейшем. Госкомитет призывает граждан соблюдать требования законодательства по использования земельных участков.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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