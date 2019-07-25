В Азербайджане выдано свыше 20 тысяч сертификатов e-подписи

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий за первую половину текущего года выдало 20 376 сертификатов электронной подписи.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, 13 484 таких сертификатов выданы государственным структурам, 4 458 – юридическим и физическим лицам, 2 402 – рядовым гражданам и 32 – нерезидентам.

За текущий месяц выдано 2 850 сертификатов е-подписи, в том числе государственным структурам – 1 742, юридическим и физическим лицам - 822, рядовым гражданам - 286.

С начала деятельности Национального центра сертификационных услуг министерства транспорта, связи и высоких технологий до первого июля 2019 года выдано 187 314 сертификатов электронной подписи, из них 104 802 выданы госструктурам, 46 034 – юридическим и физическим лицам (предпринимателям), 36 478 – гражданам.

Рост числа пользователей электронной подписи влияет также на число операций в этой сфере. За последний год государственными органами осуществлено 8 992 379 операций по аутентификации и е-подписи, юридическими и физическими лицами – 1 645 574, гражданами – 37 340 .

Отметим, что е-подпись средство удостоверения личности в виртуальном пространстве. .

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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