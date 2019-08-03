Минналогов Азербайджана о важности строгой отчетности для развития сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - Отсутствие строгого учета и достоверной отчетности в деятельности производителей сельскохозяйственной продукции Азербайджана создает условие для уклонения от налогов третьих лиц, что недопустимо.

Об этом сказал заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов на мероприятии в Хачмазе, посвященном вопросам организации прозрачного и строгого учета в сфере сельского хозяйства, сообщает в субботу Trend.

По его словам, уровень учета в сфере сельского хозяйства нельзя считать удовлетворительным. Наличие серьезных несоответствий в отчетах, представляемых производителями различным государственным органам и муниципалитетам, препятствует дальнейшему развитию этой сферы.

Для повышения достоверности и прозрачности отчетов, устранения имеющихся проблем, налоговые органы и соответствующие государственные структуры должны поддерживать координированное сотрудничество. Алекперов подчеркнул, что основной целью является не обременение производителей налогами, а создание совместно с другими госструктурами и муниципалитетами учета, отражающего реальную ситуацию.

«Потому что, не зная и неправильно оценивая реальную ситуацию очень трудно ставить реальные задачи и решать их», - сказал Алекперов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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