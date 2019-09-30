Экс-замминистра связи России Рашид Исмаилов возглавил внедрение систем "суверенного Рунета"

30 сентября 2019 11:02 (UTC+04:00)

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о "суверенном Рунете" была создана компания "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА). Ее возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов. Об этом рассказали два источника РБК, участвующие в пилотном проекте по внедрению DPI на Урале, передает Trend.

"В рамках пилотного проекта ГРЧЦ (ФГУП "Главный радиочастотный центр", находится в ведении Роскомнадзора) планирует до конца 2019 года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Интегратором назначена ДЦОА - она занимается поставкой и внедрением DPI на сетях всех операторов, оборудование разработано компанией "РДП.РУ", - рассказал топ-менеджер одного из операторов связи и подтвердил второй собеседник РБК, участвующий в пилоте. Эта технология может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в том числе мессенджер Telegram.

По данным СПАРК, АО "Данные - центр обработки и автоматизации" было зарегистрировано в ноябре 2018-го, его основным видом деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения. Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы - ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России.

Что такое "суверенный Рунет"

Закон о "суверенном Рунете" вступает в силу с 1 ноября 2019 года, его авторы - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Цель закона - защита российского сегмента интернета от внешних угроз. Документ, в частности, предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика на нем. Установленное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам. Согласно данным программы "Цифровая экономика", расходы на этот законопроект запланированы в размере более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

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