В Азербайджане увеличатся поступления в госбюджет от дорожного налога

БАКУ/Trend/ - В следующем году в Азербайджане ожидается снижение поступлений от дорожных налогов в государственный бюджет по линии министерства по налогам.

Как сообщает в понедельник Trend, эта информация отражена в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Согласно проектам, в 2020 году в госбюджет Азербайджана по линии министерства по налогам поступят средства в размере 76 миллионов манатов, что ниже прогноза на 2019 год на шесть миллионов манатов или на 7,3 процента. Основной причиной снижения стал учет прогноза уменьшения объема производства автомобильного бензина, производимого в стране и направленного на внутреннее потребление, в прогнозируемых показателях топливно-энергетического баланса, утвержденного на 2019-2021 годы.

В 2020 году прогнозируется поступление от дорожного налога в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в размере 45 миллионов манатов, что на 13 миллионов манатов или 40,6 процента больше прогноза на 2019 год.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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