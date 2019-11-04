В министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана созданы две новые структуры

4 ноября 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соответствующими приказами министра труда и социальной защиты населения учреждены Бакинский территориальный участок №1 Государственного фонда социальной защиты и Бакинский территориальный центр занятости № 1 Государственной службы занятости при министерстве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, Бакинский территориальный участок №1 Фонда сформирован на базе Сабаилского и Ясамалского районных участков, а Бакинский территориальный центр занятости № 1 - на базе Сабаилского и Ясамалского районных центров занятости.

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