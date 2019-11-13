Сахиль Бабаев: Размер выплат населению в 2020 году составит около 5 млрд манатов

13 ноября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году выплаты населению Государственным фондом социальной защиты составят 4,684 миллиарда манатов, а для финансирования адресной социальной помощи будет выделено 50 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, во время обсуждения проекта бюджета на 2020 год в Милли Меджлисе (парламент).

По его словам, размер ожидаемых поступлений в бюджет от внебюджетных организаций составит 76,2 миллиона манатов. Министр подчеркнул, что в результате осуществленных работ, за 10 месяцев существенно увеличился фонд заработных плат.

«Как и отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан социально ориентированное государство. В центре мер, осуществляемых под руководством главы государства, стоит социальное благополучие граждан. В 2020 году ожидается увеличение выплат населению. Они растут, можно сказать, каждый год. В будущем году, также предусмотрено расширение программы самозанятости», - отметил Сахиль Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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