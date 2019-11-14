В Агджабеди реконструирована 18-километровая дорога местного значения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках капитального ремонта дорог местного значения, в Агджабединском районе реконструированы дороги, охватывающие населенные пункты по маршруту Бойат-Билейен-Гаджылар-Гараханлы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автодорога местного значения Бойат-Билейен-Гаджылар-Гараханлы, протяженностью 18 километров отделяется от магистрали республиканского значения R33 Агдам-Индарх-Агджабеди.

Согласно проекту, дорога реконструирована по нескольким маршрутам согласно IV и V техническим категориям. Это 4,2-километровая дорога в село Бойат, 4-километровая дорога в село Гараханлы и 3,1-километровая дорога в село Гаджылар, сельские дороги,а также 6,7- километровая дорога в село Билейен.

Участки дороги, проходящие через посевные поля, в результате воздействия оросительных и грунтовых вод, пришла в непригодное состояние. В некоторых частях автодороги были расположены овраги длиной свыше 300 метров и ширина дороги здесь составляла 5-6 метров.

Согласно плану проекта, деформированные части дороги были выравнены, осуществлены работы по расширению и поднятию дорожной основы, разравниванию грунта автогрейдером и уплотнению. На протяжении всей дороги осуществлена работа по ремонту и замене водоотводных труб, пришедших в непригодное состояние. В рамках этих работ заменены 416 погонных метров железобетонных труб различного диаметра.

Далее, согласно "Правилам и нормам строительства" были проведены работы по укладке в два слоя крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона. Эти работы охватили площадь 100 тысяч квадратных метров.

На заключительном этапе построены пять автобусных остановок, для обеспечения нормального движения были установлены 45 дорожных знаков и информационных табло, 344 сигнальные опоры. Таким образом, нанесением дорожной разметки на завершающей стадии работ создана современная дорожная инфраструктура.

Одним словом, реконструированная под непосредственным контролем Агентства дорога обеспечила удобный проезд граждан к магистрали республиканского значения R33 Агдам-Индарх-Агджебеди. Теперь жители этих населенных пунктов смогут оперативно перевозить произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в центр района и рынки соседних районов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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