В Баку увеличивается число контейнеров для бытовых отходов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Наримановском районе Баку продолжается реализация, начатого с июля этого года, пилотного проекта по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными средствами, который Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку осуществляет совместно с британской компанией «Mott MacDonald».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти города Баку, в Наримановском районе созданы 400 площадок для контейнеров. Согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, контейнеры регулярно очищаются, дезинфицируются места их установки.

В центре мониторинга при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, командированные в Баку полномочные представители компании Mott MacDonald Артур Гуасти и Ник Уилсон широко проинформировали общественность и представителей прессы о проделанной и предстоящей работе в рамках общей концепции.

Они сообщили, что повторное изучение композиции отходов осуществляется с целью детального изучения соотношения перерабатываемых отходов. Контейнеры проверяются каждый день, после обсуждений принимаются оптимальные решения в связи с местом их установки

Представитель компании, высоко оценив работу коммунальных служб отметил, что результаты реализации проекта очень обнадеживают, в ближайшем будущем он будет реализован и в других районах столицы.

Директор Учреждения коммунальных служб Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку Ильгар Гусейнов соощил, что если в первые дни реализации проекта для повторной переработки скапливалось шесть-семь тонн отходов, то сейчас эта цифра достигает 25 тонн.

"В реализации проекта есть небольшие, не особо критичные проблемы, это неизбежно. Но они устраняются крайне оперативно. Изучается состав и вес повседневных отходов, показатели вносятся в базу данных. Работы в этом направлении осуществляется ежедневно", - сказал Гусейнов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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