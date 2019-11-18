Выездная продажа минеральных удобрений на льготных условиях будет проведена еще в 10 районах Азербайджана

18 ноября 2019 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сентябре текущего года ОАО Агролизинг начало выездные продажи на льготных условиях сезонных минеральных удобрений в селах, расположенных в отдаленных от районных центров регионах, и очередные выездные продажи будут организованы в Гахском, Шекинском, Огузском, Билясуварском, Масаллинском, Астаринском, Джалилабадском, Агджабединском, Евлахском и Агдашском районах, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, 19 ноября продажи будут организованы в селах Джалайыр Гахского, Хырмандалы Билясуварского и Авшар Агджабежинского районов, 20 ноября - в селах Шотавар Гахского, Текле Масаллинского и Юхары Гиямеддинли Агджабединского районов, 21 ноября - в селах Баш Зайзид Шекинского, Шуву Астаринского и Халдан Евлахского районов, 22 ноября - в селах Баш Кюнгют Шекинского, Шилявеген Джалилабадского и Агзыбир Агдашского районов, а 23 ноября - в селах Байан Огузского, Кёвюзбулаг Джалилабадского и Арабкюкял Агдашского районов.

Также, жители прилегающих сел, предоставив необходимые документы, смогут воспользоваться 70-процентной скидкой при покупке минеральных удобрений.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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