В рамках StartupFest 2019 прошло мероприятие World E-Commerce Eurasia 2019 Baku Forum (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках StartupFest 2019 прошло мероприятие World E-Commerce Eurasia 2019 Baku Forum, сообщает во вторник Trend.

Целью международного практического форума, организованного Центром инкубации и акселерации İNNOLAND ООО «Центр инноваций» при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана совместно с World E-Commerce Forum и таможенным представительством My Broker, является развитие инфраструктуры электронной торговли в Азербайджане и регионе, расширение связей в этой области, а также усиление интереса стартапов к этой сфере и оказание поддержки стартапам, функционирующим в этой области.

На мероприятии руководители компаний, профессионалы-специалисты и представители госструктур проинформировали местных производителей и бизнес-субъектов об электронной торговле и электронном экспорте, последних новшествах в мире, трендах и практических решениях.

Форум, который будет организован с участием представителей международных организаций, вызовет большой интерес у местных предпринимателей к e-торговле и e-экспорту.

Основная цель StartupFest 2019 - созданием площадки для обмена опытом привлечь игроков экосистемы стартапов в Азербайджане и регионе, провести обмен мнениями по развитию экосистемы и решению существующих проблем, превратить Азербайджан в региональный центр в этой сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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