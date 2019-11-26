В Баку прекращена деятельность кондитерского цеха

26 ноября 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает усилия в направлении защиты прав потребителей, а также обеспечения пищевой безопасности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, в ходе проверки в кондитерском цехе "Балу" по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Шафаг 8 было установлено, что в процессе производства не соблюдаются нормы и требования производства, перевозки, хранения, упаковки и продажи кондитерской продукции. В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности цеха. В то же время для запрета на продажу и отзыва продукции из торговой сети было принято решение "о применении ограничительных мер".

АПБ и впредь будет продолжать предпринимать последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасных продуктов питания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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