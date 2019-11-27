В Азербайджане будет обеспечен полный переход к смарт-счетчикам до 2023 года

БАКУ/Trend/ - Полный переход к смарт-счетчикам в Азербайджане будет обеспечен до 2023 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор департамента по работе со «Службой ASAN» и электронного управления ОАО «Азеришыг» Эльсевяр Рустамли.

Он сообщил, что в настоящее время около 90 процентов новых абонентов снабжаются именно счетчиками такого типа.

«Согласно дорожной карте, до 2023 года система снабжения электричеством страны должна перейти на «умную сеть». Речь идет не о переходе на карточную систему, а о сетях типа смарт», - сказал Рустамли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.